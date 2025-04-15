Bungalovdaki Gizli Kamera Skandalında Yeni Gelişme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile hayatının şokunu yaşamıştı. Yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark eden aile şikayette bulunmuştu. Olaya ilişkin işletme süresiz olarak mühürlenirken, işletme sahibi ve bir kişi tutuklandı.

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Bungalovdaki Gizli Kamera Skandalında Yeni Gelişme

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., yaşadıkları olayı, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" ifadeleriyle anlatmıştı.

SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ, İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Olaya ilişkin işletme süresiz olarak mühürlenirken, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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