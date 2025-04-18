TÜİK Vahim Tabloyu Açıkladı... Çalıştırılan Çocuk Sayısında Büyük Artış

TÜİK'in açıkladığı 2024 yılı verileri, çocuk yoksulluğu ve işçiliğine dair vahim tabloyu gözler önüne serdi. Verilere göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 24,9'a kadar çıktı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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TÜİK Vahim Tabloyu Açıkladı... Çalıştırılan Çocuk Sayısında Büyük Artış

Ülkede çocukların birçok yönden istismar edilmesi toplumun temel sorunlarından biri haline gelirken, özellikle çocukların eğitim almak yerine çalıştırılmaları gibi uygulamalar çocuk sömürüsünü sistematik hale getiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Çocuk" adıyla bu duruma ilişkin önemli veriler açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülke nüfusunun yüzde 25,5'ini çocuk nüfusun oluşturduğu belirtilirken, net çocuk nüfusunun 21 milyon 817 bin 61 olduğu açıklandı. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünün erkek çocuklar, yüzde 48,7'sinin ise kız çocuklardan meydana geldiği bildirildi.

Yine TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre de, 15-17 yaş grubu arasındaki çocukların işgücüne katılma oranı durumun vahametini gözler önüne serdi. Bu yaş gurubundaki çocukların yüzde 24,9'unun işgücüne katıldığı tespit edildi. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde ise erkek çocuklarında yüzde 35,6, kız çocuklarında da yüzde 13,7 oldu.

TÜİK Vahim Tabloyu Açıkladı... Çalıştırılan Çocuk Sayısında Büyük Artış - Resim : 1

ÇOCUK YOKSULLUĞU TIRMANIYOR

Bu sonuçlar, çocukların içinde bulunduğu yoksulluğa da gözleri çevirdi. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu Modülü sonuçlarına göre; geride bıraktığımız sene 15 yaş ve altındaki tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hanehalkı oranı yüzde 88,6 olurken, maddi yetersizlik kaynaklı yeni giysisi olmayanların oranı yüzde 9,2 oldu.

Aynı verilere göre; günde en az bir defa taze meyve ve sebze yiyebilen 15 yaş ve altı çocukların oranı yüzde 86,7, maddi yetersizlikler nedeniyle bunu yapamayanların oranı ise yüzde 10,0 olarak kaydedildi. Mevcut veriler, katlanan yoksullukla beraber çocukların işgücüne katılımının arttığı fikrini güçlendirdi.

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