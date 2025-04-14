Bungalovda Gizli Kamera Skandalı! Kırmızı Işık Ele Verdi, Tatil Kabusa Döndü

İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile, hayatlarının şokunu yaşadı. İddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Durumu fark eden aile, soluğu emniyette aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el konularak teknik incelemeye alındı.

'DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMA DÜŞMEYİN'

Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu anlatarak uyarıda bulundu. M.K., şu ifadeleri kullandı:

"Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın altısında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaştı.

Kaynak: İHA