Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Medinski ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ile Moskova'da görüştü" ifadelerine yer verildi. Hatırlanacağı üzere, Medinski, 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan ve Rusya ile Ukrayna’nın üç yıl aradan sonra ilk kez doğrudan müzakere masasına oturduğu görüşmelere Moskova heyetinin başkanı olarak katılmıştı.

Fidan’ın Moskova temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüşmeler yapması planlanıyor. Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, bu temaslarda Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin adil ve kalıcı bir barış hedefini desteklediğini vurgulayacak; Türkiye’nin daha önce üstlendiği kolaylaştırıcı rolü sürdürmeye hazır olduğunu yineleyecek. Görüşmelerde ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya gibi öne çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. İkili ilişkiler kapsamında ise ticaret, enerji ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlardaki mevcut iş birliği değerlendirilecek ve geleceğe dönük adımlar masaya yatırılacak.

Kaynak: ANKA