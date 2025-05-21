Hakan Fidan’dan Kritik Ukrayna- Rusya Savaşı Mesajı: Tarihi Dönüm Noktasındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kritik mesajlar verdi. Bakan Fidan, “Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz." dedi.

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Hakan Fidan’dan Kritik Ukrayna- Rusya Savaşı Mesajı: Tarihi Dönüm Noktasındayız

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

TDT Gayriresmi Budapeşte Zirvesi vesilesiyle burada bulunmaktan ve toplantının ilk kez gözlemci üyenin (Macaristan'ın) ev sahipliğinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Fidan, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretemediği bir dönemde, Türk Dünyası olarak işbirliklerini bölgesel sahiplenme anlayışıyla her geçen gün geliştirdiklerini söyledi.

Hakan Fidan’dan Kritik Ukrayna- Rusya Savaşı Mesajı: Tarihi Dönüm Noktasındayız - Resim : 1

Bakan Fidan, bu yönde adımlar atılırken, büyük Türk Dünyası'nın birer parçası olunduğunun daima akılda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, "Bu yaklaşım doğrultusunda Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Semerkant Zirvemizde Teşkilatımıza gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, aile meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Karabağ konusunda, diğer TDT ülkeleriyle birlikte her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hakan Fidan’dan Kritik Ukrayna- Rusya Savaşı Mesajı: Tarihi Dönüm Noktasındayız - Resim : 2

'İSRAİL'E KARŞI KARARLI ADIMLAR ATILMALI'

Önemle takip edilen bir diğer konunun da Filistin olduğuna vurgu yapan Bakan Fidan, "Sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez. Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır" dedi.

'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'

Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası aktörlerle angajmanı ve yaptırımların kaldırılması yolunda Türkiye'nin de yoğun diplomatik girişimleri sonucunda somut neticeler elde ettiğini aktaran Fidan, bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesinin ayrı önem taşıdığı dile getirdi.

Bakan Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Hakan Fidan Rusya - Ukrayna savaşı
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