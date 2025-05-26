6 Yaşında Bir Savaşçı! Hayrunisa ile Gözleri Görmeyen Babasının Duygulandıran Hayat Mücadelesi

Adana’da görme yetisinin yüzde 95’i işitme yetisinin yüzde 36’sından mahrum olan 41 yaşındaki Ali Dağ’ın en büyük yardımcısı 6 yaşındaki kızı Hayrunisa oldu.

Yüzde 95 görme, yüzde 36 işitme engelli olan Ali Dağ (41), 11 sene önce Azize Dağ (34) ile evlendi. Çiftin, Muhammet Samet (10), Fatma Ebrar (7), Hayrunisa (6) ve İbrahim Eren (4) isimli 4 çocukları dünyaya geldi. Gözleri neredeyse hiç görmeyen ve duyma kabiliyeti de sınırlı olan Ali Dağ, ailesini geçindirebilmek için atık kağıt toplayarak yaşamını sürdürüyor. Hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele eden babanın, sabahın erken saatlerinde çıktığı iş yolculuğuna son yıllarda küçük kızı Hayrunisa eşlik ediyor. Henüz ilkokula bile başlamamış olan Hayrunisa, babasının bastonla yürürken karşılaştığı engelleri aşmasına yardım ediyor, yolda karşılaştıkları insanlarla babasının iletişim kurmasına büyük destekte bulunuyor.

'O OLMASA DIŞARI ÇIKAMAM'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Dağ, "Gözlerim görmüyor ve işe kızımla birlikte gidiyoruz. Kızım beni yönlendiriyor, o olmasa hiçbir şey yapamam. Gözümün tedavisi için yardım bekliyorum. Dünyaya farklı bir şekilde bakmak isterim. Kızım olmasa ben işe çıkamam, o benim görmeyen gözüm, elim, ayağım. O olmasa dışarı dahi çıkamam" ifadelerini kullandı.

Babasına yardım ettiğini belirten minik Hayrunisa ise "Babamın gözleri görmediği için ona yardımcı oluyorum. Karton topluyoruz, babamın görmeyen gözleri oluyorum. Babamla birlikte işe gitmekten mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA