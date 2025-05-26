Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçı İlhan Şeşen, 2023 yılından bu yana akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Usta sanatçıdan kahreden haber geldi. Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının ailesi, acı haberi şu mesajla duyurdu:

"Sevgili eşim/canım babamız/biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun."

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen, Türkiye'nin en saygın sanatçılarından biri olarak hem müziğe hem de oyunculuğa damga vurmuş bir isimdir. Şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu ve yazar olarak çok yönlü bir kariyere sahip olan Şeşen, özellikle Grup Gündoğarken ile ve solo çalışmalarıyla Türk pop müziğine değerli katkılar sunmuştur. "Neler Oluyor Bize", "Aşk Layık Olanda" ve "Ellerimde Çiçekler" gibi şarkıları, hafızalara kazınmıştır.

HAYATI VE EĞİTİMİ

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen İlhan Şeşen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yaklaşık on yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. Ancak genç yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, bu alandaki yeteneğini keşfederek sanat dünyasına yöneldi. 1968’de müzik kariyerine adım atan Şeşen, aynı yıl gitar çalmayı öğrendi ve sahne almaya başladı. 1971’de ilk 45’liği "Kavga"yı yayımlayarak profesyonel müzik hayatına giriş yaptı.

GRUP GÜNDOĞARKEN İLE YÜKSELİŞİ

1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen’le birlikte Grup Gündoğarken’i kuran İlhan Şeşen, grubun hem kurucu hem de yaratıcı gücü oldu. "Bir Yaz Daha Bitiyor", "Yaz Bulutları", "Bir Günlük Aşk" ve "Ankara’dan Abim Geldi" gibi albümlerle dönemin müzik piyasasında özgün bir yer edinen grup, dinleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şeşen, grubun şarkılarında çoğunlukla söz yazarı ve besteci olarak görev aldı.

SOLO KARİYERİ

Grup Gündoğarken’in ardından solo kariyerine devam eden Şeşen, derin sözleri ve duygusal melodileriyle kendine özgü bir tarz oluşturdu. “Aşk Yalan”, “Gel” ve “Sensiz Olmaz” gibi solo şarkılar, onun güçlü yorumcu yönünü ön plana çıkardı. Şarkılarında yaşamın içinden hikâyelere ve insan ilişkilerine dair derinlikli anlatımlar dikkat çeker.

POP MÜZİĞİNİN ALTIN ÇAĞI

İlhan Şeşen, sadece kendi albümleriyle değil, diğer sanatçılara yazdığı şarkılarla da Türk müziğine damga vurdu. Ayşegül Aldinç’in Farketmez, Nükhet Duru’nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam’in Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan’ın Geri Dön, Kerim Tekin’in Yine Beni Sev, Yonca Lodi’nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu’nun Ellerimde Çiçekler gibi hit şarkılar Şeşen’in kaleminden çıktı. Bu şarkılar, Türk pop müziğinin altın çağında geniş yankı uyandırdı.

OYUNCULUK VE DİĞER SANATSAL FAALİYETLER

İlhan Şeşen, sadece müzikle değil, oyunculukla da adından söz ettirdi. Birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. Özellikle "Aliye", "Yeditepe İstanbul" ve "Yol Arkadaşım" gibi yapımlarda gösterdiği oyunculuk performansı izleyicilerden tam not aldı. Aynı zamanda kitaplar da kaleme alan sanatçı, yazarlık yönüyle de sanat dünyasında çok yönlü bir figür olarak yer aldı.

Televizyon yapımcılığı ve sunuculuğu da Şeşen’in kariyerinde önemli bir yer tuttu. TRT’de Gençler Haklı ve özel bir kanalda Arka Pencere (1995) programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca Amcam Burada adlı radyo programıyla dinleyicilerle buluştu.

İlhan Şeşen, 2017’den itibaren Sunay Akın ile Aşk Şarkıları ve Öyküler adlı gösteride sahne aldı. 2019 yılında ise Hayatım Hikaye adlı ilk kitabını yayımlayarak yazarlık kariyerine adım attı. 2020’de Vedat Sakman ile ortak projesi Akustik Hikayeler albümü müzikseverlerle buluştu.

ÖZEL HAYATI

İlhan Şeşen, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi ve bu evlilikten Melis ve Fuat adında iki çocuğu oldu. Çift, 1996 yılında boşandı. Şeşen’in kızı Dilhan Şeşen de müzikle ilgilenmekte olup, Hediyem albümünde babasının bir şarkısını seslendirdi.

KAHREDEN HABER GELDİ

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konan İlhan Şeşen, uzun süre tedavi gördü. 26 Mayıs 2025 tarihinde, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatı, sanat camiası başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Kaynak: Haber Merkezi