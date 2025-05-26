Kings of Convenience, İstanbul'u Büyülemeye Geliyor! 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta

Norveçli indie pop ikilisi Kings of Convenience, 28 Mayıs 2025’te KüçükÇiftlik Park’ta sakin ve melankolik melodileriyle müzikseverleri büyüleyecek. Konserin açılışını ise Sena Şener yapacak!

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Kings of Convenience, İstanbul'u Büyülemeye Geliyor! 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta

Norveç’in akustik indie pop sahnesine damga vuran Kings of Convenience, 28 Mayıs 2025 akşamı KüçükÇiftlik Park’ta, Epifoni ve URU organizasyonuyla İstanbul’daki hayranlarıyla buluşuyor. Erlend Øye ve Erik Glambek Bøe’nin vokal ve gitar performanslarıyla sahne alacağı konserde, bazı parçalarda gruba bir davulcu ve basçı eşlik edecek. Gecenin açılışını ise kendine özgü tarzı ve etkileyici sahne enerjisiyle Sena Şener gerçekleştirecek.

Kings of Convenience, İstanbul'u Büyülemeye Geliyor! 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta - Resim : 1

1999’da “Yeni Akustik Hareket”in öncülerinden biri olarak Belle and Sebastian ve Coldplay ile müzik dünyasında yankı uyandıran Kings of Convenience, Bossa-nova esintili naif ve melankolik pop sound’uyla dinleyicileri kendine hayran bırakıyor.

Kings of Convenience, İstanbul'u Büyülemeye Geliyor! 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta - Resim : 2

2009’da yayımladıkları Declaration of Dependence albümüyle büyük bir başarı yakalayan ikili, 2021’de Peace or Love albümüyle geri dönerek “Know How”, “Misread”, “I’d Rather Dance with You” ve “Mrs. Cold” gibi hit şarkılarıyla unutulmazlar arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Kings of Convenience, İstanbul'u Büyülemeye Geliyor! 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta - Resim : 3

Nick Drake, Simon And Garfunkel ve Caetano Veloso’dan ilham alan Kings of Convenience, kuzey coğrafyasının büyüleyici atmosferini melodilerine yansıtarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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