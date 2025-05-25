'Küllerinden Doğan Kadınlar' Buca'da

Buca Belediyesi’nin 19-25 Mayıs tarihleri arasında Hasanağa Parkı’nda düzenlediği 1. Buca Kitap Günleri kapsamında, Selda Kartal’ın derlediği “Küllerinden Doğan Kadınlar” kitabı için imza etkinliği düzenlendi.

23 kadının kaleme aldığı yaşam öykülerinden oluşan kitapta yer alan yazarlar, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Etkinlikte yer alan yazarlar, hem kitabın anlamını hem de kadın mücadelesine dair görüşlerini anlattı. Kitabın yazarlarından Mısra Öz ise kadınların maruz kaldığı baskıların altını çizerek şunları söyledi:

“Bu ülkede biliyorsunuz kadınlar en çok susturulmaya çalışan en çok üzerine gidilen kişiler. Bu kitapta küllerinden doğan kadınların hikayeleri var. Tüm zorluklara karşı, tüm mücadelesiyle birlikte hiçbir şeye yenilmeyip ayakta kalan, kendi küllerinden yeniden doğan, parçalarını iyileştirip yeniden bir araya getiren ki ben de bu kitapta bu öyküyle var oldum. Bir Japon felsefesiyle anlattım kendi hikayemi. O nedenle bu kırk kadının içinde olmak, küllerinden doğan kadınların arasında olmak çok çok kıymetli. Ben şuna inanıyorum ki birçok kadına güç verecek, mücadeleye inanç verecek. Bununla birlikte de dayanışmaya daha da anlam ve önem katacak. O yüzden bugün burada olmak, bu kitapta var olmak çok önemli, çok kıymetli. Emeği geçen tüm yazarlara, küllerinden doğan tüm kadınlara ilham olması dileğiyle.”

Kaynak: ANKA