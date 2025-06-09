29 Kiloya Düşen Nihal Candan’dan Korkutan Haber! Ziyaretine Giden Ünlü Modacı Açıkladı: 'Yalvardım Kabul Etmedi'

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Geçtiğimiz Kasım ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde Anoreksiya Nervoza hastalığa yakalanmış ardından tahliye edilmişti.

29 KİLOYA DÜŞMÜŞTÜ

Ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Nihal Candan, hızla kilo kaybetmişti. Genç fenomenin durumu, tahliyenin ardından da kötüleşmeye devam etti. 29 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Candan, hastanede kaldırılmış ve tedavi altına alınmaya başlamıştı.

'HİÇBİR ŞEY YEMİYOR'

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ı hastanede ziyaret etti. Kerimoğlu Nihal Candan’ın oldukça bitkin ve halsiz olduğunu belirtti. Kerimoğlu, "Hiçbir şey yemiyor, sadece kuşkonmaz yedirmeye çalıştım" dedi.

YOĞUN BAKIMI REDDETMİŞ

Ünlü modacı doktorların yoğun bakıma yatırılması gerektiğini söylediği Candan’ın bu öneriyi reddettiği bildirildi. Kerimoğlu, “Yarım saattir ikna etmeye çalışıyorum ama kesinlikle yoğun bakıma girmeyi kabul etmiyor” açıklamasında bulundu.