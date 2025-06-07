Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor! Kilosu 29.5’e Düştü, Son Hali Ortaya Çıktı... Annesi Yardım Çağrısı Yaptı

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıktan sonra anoreksiya nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye sonrası sağlık durumu kötüleşti. Yoğun bakımda organ yetmezliğiyle mücadele eden Candan’ın son kilosu 29.5 olarak açıklandı. Annesi Umut Candan, “Laf anlatamadım, sadece soda ve kahve içiyor” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 2023 yılında tutuklanmış, cezaevinde geçirdiği süre boyunca anoreksiya nevroza (yemek yememe hastalığı) nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşayarak 37 kiloya kadar düşmüştü. Bu sağlık sorunları nedeniyle 26 Nisan 2024’te tahliye edildi. Ancak, tahliye sonrası sağlık durumu düzelmedi ve son olarak dün fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Kardeşi Bahar Candan ve ailesi, Nihal’in organ yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve durumunun kritik olduğunu belirtti. Aile, Nihal’in iki kez kalbinin durduğunu ve hayati risk taşıdığını ifade etti. Şu anda Zincirlikuyu’da özel bir hastanede tedavi görmekte olan Nihal Candan’ın durumu ciddiyetini koruyor.

SON KİLOSU ŞOKE ETTİ

Nihal Candan'ın son durumunu ünlü tasarımcı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya platformu Instagram hesabı üzerinden açıkladı. "Daha iyi olacak. Paylaşmamı istediler" diyen Kerimoğlu, Nihal Candan'ın 29.5 kiloya düştüğünü açıkladı.

Nihal Candan'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor! Kilosu 29.5’e Düştü, Son Hali Ortaya Çıktı... Annesi Yardım Çağrısı Yaptı - Resim : 1

ANNESİ: BEN LAF ANLATAMADIM

Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan ise şunları söyledi:

"Ben şunu istiyorum. Yavruma bir psikiyatri mi yardım edecek, psikolog mu? Allah'tan tek dileğim herkes gibi yemesi içmesi. Şu anda Rabbimden başka bir dileğim yok. Psikiyatri gönüllü mü yardım edecek yoksa psikolog mu! Çünkü ben laf anlatamadım. Durum bu hale geldi. Allahım tez vakitte şifalandırsın yavrumu. Çok iyi kalpli bir çocuk. Tez vakitte inşallah sağlığına kavuşur, aklı başına gelir, yemek yer. Soda ve kahve dışında bir şey içmiyor."

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