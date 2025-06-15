Pınar Deniz, Oğlunun Yüzünü İlk Kez Paylaştı! Babalar Günü Hediyesi Sosyal Medyaya Damga Vurdu

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargıda canlandırdığı "Ceylin" karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Pınar Deniz, annelik sevincini yaşamaya devam ediyor. Deniz, Babalar Günü nedeniyle yaptığı duygusal paylaşımda, ilk kez oğlu Fikret Hakan’ın yüzünü takipçileriyle paylaştı.

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle meslektaşı Kaan Yıldırım’la evlenen Deniz, 1 Nisan 2025’te anne olmuştu. O tarihten bu yana sosyal medya hesabında zaman zaman oğluna dair kareler paylaşan oyuncu, ilk kez minik Fikret Hakan’ı tüm detaylarıyla gösterdi.

'İYİ Kİ BABAMIZ'

Soyadını “Pınar Deniz Yıldırım” olarak güncelleyen oyuncu, eşi ve oğluyla birlikte yer aldığı kareye “İyi ki babamız. Çok.” notunu düşerek, Kaan Yıldırım’a duygusal bir Babalar Günü mesajı gönderdi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, hayranlar tarafından büyük ilgi gördü.