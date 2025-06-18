'14 Şubat' Paylaşımı Başına İş Açmıştı... Merve Taşkın'dan Mahkemede 'Burak Özçivit'li Savunma

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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle "müstehcen yayınlara aracılık etmek" suçlamasıyla yargılanıyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Taşkın hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında dün ilk duruşma gerçekleştirildi.

'O GECEYİ NEZARETTE GEÇİRDİM'

14 Şubat 2025’te sosyal medya hesabından ‘’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklindeki ifadeler içeren bir paylaşım yapan Taşkın, paylaşımın mizah amaçlı olduğunu belirtti. Mahkemede yaptığı savunmada, ‘’Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum" dedi.

'BURAK ÖZÇİVİT' ÖRNEĞİ

Sanığın avukatı Feyza Altun ise, müvekkilinin paylaşımlarının suç unsuru taşımadığını savundu. Altun, para karşılığında yemeğe çıkmanın suç sayılamayacağını belirterek, “Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, savunmaların ardından sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Taşkın’ın konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı kararları sona erdirildi. Dava, eksik evrakların tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA