'14 Şubat' Paylaşımı Başına İş Açmıştı... Merve Taşkın'dan Mahkemede 'Burak Özçivit'li Savunma

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat’taki sosyal medya paylaşımı nedeniyle “müstehcen yayınlara aracılık etmek” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Mizah amaçlı yaptığını savunduğu paylaşımın ardından Taşkın, suçlamaları reddetti. Mahkeme, adli kontrol şartlarını kaldırarak duruşmayı erteledi.

Son Güncelleme:
'14 Şubat' Paylaşımı Başına İş Açmıştı... Merve Taşkın'dan Mahkemede 'Burak Özçivit'li Savunma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle "müstehcen yayınlara aracılık etmek" suçlamasıyla yargılanıyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Taşkın hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında dün ilk duruşma gerçekleştirildi.

'14 Şubat' Paylaşımı Başına İş Açmıştı... Merve Taşkın'dan Mahkemede 'Burak Özçivit'li Savunma - Resim : 1

'O GECEYİ NEZARETTE GEÇİRDİM'

14 Şubat 2025’te sosyal medya hesabından ‘’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklindeki ifadeler içeren bir paylaşım yapan Taşkın, paylaşımın mizah amaçlı olduğunu belirtti. Mahkemede yaptığı savunmada, ‘’Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum" dedi.

'14 Şubat' Paylaşımı Başına İş Açmıştı... Merve Taşkın'dan Mahkemede 'Burak Özçivit'li Savunma - Resim : 2

'BURAK ÖZÇİVİT' ÖRNEĞİ

Sanığın avukatı Feyza Altun ise, müvekkilinin paylaşımlarının suç unsuru taşımadığını savundu. Altun, para karşılığında yemeğe çıkmanın suç sayılamayacağını belirterek, “Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, savunmaların ardından sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Taşkın’ın konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı kararları sona erdirildi. Dava, eksik evrakların tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Merve Taşkın’dan Cezası Biter Bitmez Şaşırtan İstek… Herkes Sıraya GirdiMerve Taşkın’dan Cezası Biter Bitmez Şaşırtan İstek… Herkes Sıraya GirdiMagazin

Sevgililer Günü Teklifi Başına Dert Oldu! Fenomen Merve Taşkın Hakkında Hapis İstemiSevgililer Günü Teklifi Başına Dert Oldu! Fenomen Merve Taşkın Hakkında Hapis İstemiMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Merve Taşkın Burak Özçivit
Son Güncelleme:
Doktoru Her Şeyi İtiraf Etti! Ünlü Oyuncuyu Böyle Ölüme Göndermiş Doktoru Böyle Ölüme Göndermiş
Ölümcül Mantar Hızla Yayılıyor: Fark Edilmeden Vücuda Sızıyor, İçeriden Organları Çürüterek Öldürüyor Ölümcül Mantar Hızla Yayılıyor: Fark Edilmeden Vücuda Sızıyor
Küçücük Şeylerde Bile Mutluluk Bulabilen 3 Burç Küçücük Şeylerde Bile Mutluluk Bulabilen 3 Burç
Mardin'de Korkunç Ölüm! Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti Genç Oyuncudan Kahreden Haber
Nihal Candan Yoğun Bakıma Kaldırıldı! Yakın Arkadaşı Duyurdu: '25 Kiloya Düştü, Durumu Kritik' Nihal Candan'dan Korkutan Haber
Barış Manço'nun Ailesini Kahreden Haber! Kız Kardeşi Hayatını Kaybetti Barış Manço'nun Ailesini Kahreden Ölüm
ÇOK OKUNANLAR
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor
Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste...
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu
Bursa İnegöl'de İlk Hasat Başladı! Kırmızı Elmas Olarak Biliniyor, Üreten Rekor Kazanıyor Bursa İnegöl'de İlk Hasat Başladı! Kırmızı Elmas Olarak Biliniyor, Üreten Rekor Kazanıyor