Mardin'de Korkunç Ölüm! Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti

30 yaşındaki oyuncu Abdullah Cevheroğlu, Mardin’de bir apartmanın 11’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme sürerken, Cevheroğlu, Kızıltepe'de toprağa verildi.

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Mardin'de Korkunç Ölüm! Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti
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Mardin’in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde dün trajik bir olay yaşandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olan oyuncu Abdullah Cevheroğlu (30), henüz bilinmeyen bir sebeple sitedeki apartmanın 11’inci katından düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, oyuncunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Abdullah Cevheroğlu'nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Mardin'de Korkunç Ölüm! Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cevheroğlu, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Cevher Tepe Mahallesi’ne getirilip, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Mardin'de Korkunç Ölüm! Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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