Usta Sanatçı Mehmet Erenler Hayatını Kaybetti

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Türk Halk Müziği'nin önemli temsilcilerinden, bağlama ustası ve derlemeci Mehmet Erenler, 79 yaşında yaşamını yitirdi. "Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm" gibi unutulmaz eserleri derleyen Erenler, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi’nde tedavi görüyordu. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, sanatçının bu sabah organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenaze töreni, 18 Haziran Salı günü (yarın) ikindi namazının ardından Büyükdere Caddesi'ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazıyla gerçekleşecek. Erenler, daha sonra Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedilecek.

MEHMET ERENLER KİMDİR?

1946 yılında Ankara’da doğan Mehmet Erenler, henüz 8 yaşındayken bağlamayla tanıştı. Müzik eğitimini kendi kendine geliştiren Erenler, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in hazırladığı "Yurttan Sesler" programına katılarak dikkat çekti. 1966 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda sanat yaşamına profesyonel olarak adım attı.

İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği de yapan Erenler, 1980 yılında İstanbul Radyosu'na geçerek bağlama sanatçılığı ve koro şefliği görevlerini yürüttü. Yurt içi ve yurt dışında sayısız konser, seminer ve akademik etkinlikte yer alan Erenler, çok sayıda sanatçının yetişmesine de katkı sundu.

Klasik Türk Halk Müziği anlayışına bağlı kalarak kendine özgü bir üslup geliştiren Mehmet Erenler, özellikle serbest ölçülü doğaçlama çalışlara dayalı "açış" geleneğindeki ustalığıyla tanındı. Sanatçı, TRT İstanbul Radyosu bünyesinde görev yaptığı süre boyunca 20'den fazla albüm çalışmasına imza attı.

Türk Halk Müziği'ne gönül vermiş kuşaklar üzerinde kalıcı izler bırakan Erenler’in vefatı, sanat dünyasında derin üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi