Mark Ronson ve RAYE, Yeni Şarkıları ‘Suzanne’ ile Müzik Sahnesinde

Mark Ronson ve RAYE, zamansız bir müzik yolculuğu sunan yeni single ‘Suzanne’ ile bir araya geldi. Columbia Records / Sony Music etiketiyle yayınlanan parça, iki sanatçının müzikal DNA’sını birleştirerek dinleyicileri eşsiz bir deneyime davet ediyor.

Mark Ronson ve RAYE, Yeni Şarkıları ‘Suzanne’ ile Müzik Sahnesinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü prodüktör Mark Ronson ve yükselen yıldız RAYE, heyecan verici bir iş birliğiyle yeni şarkıları ‘Suzanne’ı müzikseverlerle buluşturdu. Columbia Records / Sony Music etiketiyle yayınlanan parça, her iki sanatçının da müzikal köklerinden ilham alarak zamansız bir büyü yaratıyor.

‘Suzanne’, Mark Ronson, RAYE, Tommy Brenneck ve Eric Hagstrom tarafından yazıldı; prodüksiyonu ise Ronson ve Brenneck üstlendi. Şarkı, Londra, New York ve Los Angeles’ta gerçekleşen yoğun kayıt seanslarının ürünü olarak ortaya çıktı. Ronson, “RAYE’in sanatına yıllardır hayranım. Audemars Piguet’in APxMusic programı bizi bir araya getirdiğinde, yıldızların hizalandığını hissettim. Bu iş birliği, müzikal DNA’mızın birleşimiyle bizi yeni bir yere taşıdı,” diyerek projenin kendisi için önemini vurguladı.

Mark Ronson ve RAYE, Yeni Şarkıları ‘Suzanne’ ile Müzik Sahnesinde - Resim : 1

RAYE ise duygularını, “Kariyerimin başında, Mark Ronson’ın Londra’daki stüdyosunda küçük bir sanatçı olarak şarkı yazıyordum ve onun gibi bir müzik dehasıyla çalışmayı hayal ediyordum. Bu iş birliği, o hayalin gerçeğe dönüşmesi” sözleriyle ifade etti.

‘Suzanne’, dinleyicileri iki sanatçının yaratıcı dünyasına davet eden güçlü bir eser. Şarkı, şu anda tüm dijital platformlarda yayında.

Kaynak: Haber Merkezi

Fazıl Say, 'Piyano Başında 50 Yıl' Turnesiyle Sanatseverlerle Buluşuyor Fazıl Say'dan 'Piyano Başında 50 Yıl' Turnesi
Sakallar Tuvaletten Daha Mı Pis? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma Sakallar Tuvaletten Daha Mı Pis? Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma
Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor
Ünlü Tiyatrocu Hüseyin Goncagül'den Acı Haber Ünlü Tiyatrocudan Acı Haber
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail 'NÜKLEER' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu
Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim' Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'