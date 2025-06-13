Mark Ronson ve RAYE, Yeni Şarkıları ‘Suzanne’ ile Müzik Sahnesinde

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Dünyaca ünlü prodüktör Mark Ronson ve yükselen yıldız RAYE, heyecan verici bir iş birliğiyle yeni şarkıları ‘Suzanne’ı müzikseverlerle buluşturdu. Columbia Records / Sony Music etiketiyle yayınlanan parça, her iki sanatçının da müzikal köklerinden ilham alarak zamansız bir büyü yaratıyor.

‘Suzanne’, Mark Ronson, RAYE, Tommy Brenneck ve Eric Hagstrom tarafından yazıldı; prodüksiyonu ise Ronson ve Brenneck üstlendi. Şarkı, Londra, New York ve Los Angeles’ta gerçekleşen yoğun kayıt seanslarının ürünü olarak ortaya çıktı. Ronson, “RAYE’in sanatına yıllardır hayranım. Audemars Piguet’in APxMusic programı bizi bir araya getirdiğinde, yıldızların hizalandığını hissettim. Bu iş birliği, müzikal DNA’mızın birleşimiyle bizi yeni bir yere taşıdı,” diyerek projenin kendisi için önemini vurguladı.

RAYE ise duygularını, “Kariyerimin başında, Mark Ronson’ın Londra’daki stüdyosunda küçük bir sanatçı olarak şarkı yazıyordum ve onun gibi bir müzik dehasıyla çalışmayı hayal ediyordum. Bu iş birliği, o hayalin gerçeğe dönüşmesi” sözleriyle ifade etti.

‘Suzanne’, dinleyicileri iki sanatçının yaratıcı dünyasına davet eden güçlü bir eser. Şarkı, şu anda tüm dijital platformlarda yayında.

Kaynak: Haber Merkezi