Fazıl Say, 'Piyano Başında 50 Yıl' Turnesiyle Sanatseverlerle Buluşuyor

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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, müzik kariyerinin 50. yılını kutlamak için özel bir turnede sanatseverlerle bir araya geliyor. ACM organizasyonuyla gerçekleşen “Piyano Başında 50 Yıl” turnesi, sanatçının yeni eserlerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan solo piyano bestelerini içeren eşsiz bir repertuar sunuyor.

Fazıl Say, bu özel konserde, müzikal yolculuğunun en önemli duraklarını ve yaratıcılığının son ürünlerini dinleyicilerle paylaşacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleşecek konserler, sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi vadediyor.

TURNE TAKVİMİ

15 Haziran – Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi

16 Haziran – Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

17 Haziran – Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

30 Haziran – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

29 Temmuz – Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro

30 Temmuz – Muğla Bodrum Antik Tiyatro

Biletler Bubilet üzerinden satışa sunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi