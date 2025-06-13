Fazıl Say, 'Piyano Başında 50 Yıl' Turnesiyle Sanatseverlerle Buluşuyor

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 50 yıllık müzik kariyerini kutladığı “Piyano Başında 50 Yıl” turnesiyle sanatseverlerle buluşuyor. Yeni eserler ve sevilen bestelerden oluşan özel repertuarıyla, Türkiye’nin farklı şehirlerinde unutulmaz konserler sunacak.

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Fazıl Say, 'Piyano Başında 50 Yıl' Turnesiyle Sanatseverlerle Buluşuyor
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, müzik kariyerinin 50. yılını kutlamak için özel bir turnede sanatseverlerle bir araya geliyor. ACM organizasyonuyla gerçekleşen “Piyano Başında 50 Yıl” turnesi, sanatçının yeni eserlerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan solo piyano bestelerini içeren eşsiz bir repertuar sunuyor.

Fazıl Say, bu özel konserde, müzikal yolculuğunun en önemli duraklarını ve yaratıcılığının son ürünlerini dinleyicilerle paylaşacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleşecek konserler, sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi vadediyor.

TURNE TAKVİMİ

  • 15 Haziran – Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
  • 16 Haziran – Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu
  • 17 Haziran – Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
  • 30 Haziran – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
  • 29 Temmuz – Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro
  • 30 Temmuz – Muğla Bodrum Antik Tiyatro

Biletler Bubilet üzerinden satışa sunuldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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