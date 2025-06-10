Nazım Hikmet Ölümünün 62'inci Yılında Anılacak

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 62’nci yıl dönümü nedeniyle Eyüpsultan’da düzenlenecek söyleşiyle anılacak.

Nazım Hikmet Ölümünün 62'inci Yılında Anılacak
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Eyüpsultan Belediyesi, “Aşık Veysel’den Yaşar Kemal’e; Petöfi’den Nâzım Hikmet’e” uzanan yazarları, şairleri, ozanları anlatan serginin eşliğinde, Galeri Eyüpsultan’da “Edebiyat Söyleşileri” düzenliyor. Bu kapsamda evrensel şair Nazım Hikmet’in şiir ve mücadele dolu yılları, ölümsüzlüğünün 62’nci yılında dinleyiciyle buluşacak.

Eyüpsultan Belediyesi ve Nazım Hikmet Vakfı iş birliğinde düzenlenen anma, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral ile Vakıf Başkanvekili Özcan Arca’nın konuk olacağı Nazım Hikmet söyleşisi katılımıyla gerçekleşecek. Program, Galeri Eyüpsultan’da 11 Haziran saat 18.30’da yapılacak. Sözlerin, şiirlerin ve dinletinin yer alacağı anma ücretsiz ve halka açık olacak.

Kaynak: ANKA

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