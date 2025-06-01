Grup Yorum'dan Erişim Engeli Sonrası Flaş Karar

Türkiye'de 1980'li yıllardan beri müzik çalışmalarına devam eden ve politik bir figür haline gelen Grup Yorum, yıllarca karşılaştıkları konser iptalleri gibi uygulamaların yanında şimdi de erişim engeliyle karşılaştı. Uzun süredir birçok internet sitesi ve pek çok sanat dalından pek çok üreticinin karşı karşıya kaldığı bu uygulama nedeniyle dinleyicileri müzik grubunun şarkılarına ulaşamamaya başladı.

Dünyanın en popüler dijital platformlarından YouTube'da 2006-2024 yılları arasında yayınlanan, 56 farklı kanalda bulunan ve toplam 205 milyon kez izlenen en az 454 Grup Yorum videosunun "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verildi. Dinleyiciler, sosyal medya üzerinden bu karara tepki göstererek şarkıları dinlemek istediklerini dile getirdi.

LİNKİ PAYLAŞTILAR

Grup Yorum, yoğun talep üzerine erişim engeline karşı bir hamle yaptı. YouTube ve Spotify'da şarkılarına erişim engeli getirilmesinin ardından ünlü müzik grubu, tüm albümlerini dijital bağlantı yoluyla dinleyicilerine sundu. Grubun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan sosyal medya paylaşımında "Grup Yorum'un tüm albümlerini bu linkten indirebilirsiniz" ifadesine yer verildi.

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Paylaşımda uzantısı verilen bağlantı ile grubun dinleyicileri artık istedikleri şarkıları indirerek dinlemeye devam edecek. Sosyal medyada bu hamleye teşekkür eden kullanıcılar olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı da erişim engeli uygulamasını eleştirdi. Herkesin istediği müzik türünü dinleme hakkı olduğu ve müzik yoluyla suç işlemenin tartışmalı bir durum olduğu savunuldu.