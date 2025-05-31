Kızıl Ordu Korosu Denizli'ye Hayran Kaldı

Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu, 31 Mayıs'ta Laodikya Antik Tiyatro'da verecekleri konser öncesi kentin tarihi ve doğal güzellikleri gezdi. Sanatçılar, Pamukkale'den Kaklık Mağarasına uzanan keşif rotasında bölgeye hayran kaldıklarını ifade etti.

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Kızıl Ordu Korosu Denizli'ye Hayran Kaldı

Kızıl Ordu Korosu verecekleri konser öncesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri ve antik Hierapolis kentini gezdi. Bembeyaz travertenler üzerinde yürüyen sanatçılar bol bol fotoğraf çekerek bu güzellikleri ölümsüzleştirdi. Beyaz travertenler ve antik Hierapolis kentinden etkilenen sanatçılar, bu doğal mirası inceledi.

ANTİK TİYATRODA PROVA

Gezinin final noktası, konserin de gerçekleşeceği antik dönemlerin en önemli kentlerinden biri olan Laodikya oldu. Tarihi taşların arasında yürüyen ve antik tiyatroda prova alan sanatçılar, konserin burada yapılacak olmasından dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Teknik ekip ise sahnede son hazırlıkları tamamlayarak büyük gece için geri sayımı başlattı. Kızıl Ordu Korosu’nun konseri öncesi yapılan bu özel keşif turu, yalnızca sanatçıların değil, Denizli’nin de uluslararası kültür sahnesinde güçlü bir yer edindiğinin göstergesi oldu. Bu akşam Laodikya Antik Tiyatro’da gerçekleşecek bu tarihi konser, sanatseverler için unutulmaz bir deneyime sahne olacak.

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Kaynak: İHA

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