Ünlü Oyuncudan Acı Haber, 61 Yaşında Hayatını Kaybetti

'Çocuk Oyunu' (Child's Play) serisinin ikonik karakteri 'Chucky'yi canlandıran aktör Ed Gale’den hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü oyuncu 61 yaşında hayatını kaybetti.

Los Angeles’te bir bakımevinde kalan Ed Gale’in 27 Mayıs’ta hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ed Gale’in yeğeni Kayse Gale, amcasının hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Kayse Gale, "Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor" ifadelerini kulndı.

Ünlü olmadan önce ABD’nin California eyaletine cebinde 1 dolarla giden Ed Gale’in hayatına 130’dan fazla proje sığdırdığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi