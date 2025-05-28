Duman’dan KüçükÇiftlik Park’ta Efsane Bir Rock Gecesi

Alternatif Türk rock müziğinin 25 yıllık efsanesi Duman, 21 Haziran 2025 Cumartesi gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sahnedeki etkileyici performansları ve müzik tarihine damga vuran şarkılarıyla bilinen grup, bir kez daha rock severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Duman, son albümleri ‘Kufi’den ‘Nerde Benim Kafam’, ‘İçimde Aşk Var’ ve ‘Gazze’de’ gibi yeni parçalarını seslendirecek olmanın yanı sıra, ‘Oje’, ‘Dibine Kadar’ ve ‘Elleri Ellerime’ gibi klasikleşmiş hitlerini de çalacak. Yaklaşık 3 saat sürecek konserde, grup enerjisi ve duygusal derinliğiyle izleyicileri büyüleyecek. KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu rock şöleni, müzik tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi