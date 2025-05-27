Folklor Kurumu'ndan Kültür ve Sanat Buluşmaları! 60 Yıllık Birikim Sahnede Devleşecek

12 Aralık 1964'ten beri Türkiye'nin gelenek ve kültürlerine sahip çıkarak, sonraki nesillere Türkiye'nin eşsiz değer ve motiflerini aktarmak amacıyla halk oyunları, halk müziği, halk tiyatrosu ve halk el sanatları alanında çalışmalarına devam eden Folklor Kurumu, 2024-2025 döneminin bitişini altı ayrı etkinlikle kutlayacak.

Bünyesindeki kursların 1 yıllık emeğinin sahneye taşınacağı etkinliklerde izleyiciler Türkiye'yi karış karış gezecek. Etkinliklerin startı 1 Haziran'da verilecek ve 29 Haziran'da son bulacak.

'BEŞİ BİR YERDE'

İlk etkinlik, 'Beşi Bir Yerde' adıyla geleneksel el sanatları sergisi olacak. Sergi İBB-Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

'BANA BİR TÜRKÜ ANLAT'

Geleneksel el sanatları sergisinin hemen ardından yine aynı yerde 'Bana Bir Türkü Anlat' adıyla 'Hikayeleri ile Türkülerimiz-1' serisi başlayacak ve dinleyenlerin kulaklarının pası silinecek. Etkinlik saat 19.30'da başlayacak.

'TELDEN DİLE'

60. Dönem Türk Halk Müziği Mezuniyet Özel Programı, 3 Haziran Salı günü saat 19.30'da İBB-Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Gösterinin teması ise 'Telden Dile' olacak.

'ADIM ADIM ANADOLU TOZLU YOLLAR'

Folklor Kurumu'nun halk oyunları ekiplerinin ilk gösterisi olan 'Adım Adım Anadolu Tozlu Yollar 60. Bahar' 21 Haziran'da İBB-Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Gösteri saat 19.30'da başlayacak.

'BAĞLAMA TAKIMI İLE MİSKET TÜRKÜLERİ'

22 Haziran Pazar günü ise sanatın merkezi İBB-Cem Karaca Kültür Merkezi olacak. 'Bağlama Takımı ile Misket Türküleri' adlı etkinlik saat 19.30'da başlayacak. Etkinlikte Latife Eraslan sahne alacak.

BİR DÖNEMİN BÜYÜK FİNALİ: TOPRAĞIN TERİ KÖKLER

2024'te 60. yılını doldurarak büyük bir tarihe ve geleneksel-kültürel külliyata imza atan Folklor Kurumu, 2024-2025 döneminin finalini 29 Haziran'da 60. Dönem Halk Oyunları Kurs ve Grup Oyuncuları'nın enerjisi ve emeğiyle 'Toprağın Teri: Kökler' adıyla sahneye taşıyacak. Etkinlik saat 19.30'da başlayacak ve izleyenlere Türkiye'nin batısından doğusuna kadar tüm renklerini eşsiz bir zevkle sunacak. Etkinlik Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

FOLKLOR KURUMU HAKKINDA

Folklor Kurumu ağırlıklı olarak yaygın eğitim yapan dernek statüsünde bir kuruluştur. 12 Aralık 1964 yılında “Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği” olarak kurulmuştur. 16.05.1966 da Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığına bağlı “Milli Folklor Enstitüsü” kurulduktan sonra tüzük tadilatı yapılarak, Ankara’daki Milli Folklor Enstitüsüne paralel şekilde “Türk Folklor Kurumu” olarak İstanbul’da çalışmalarına devam etmiştir.

“Türk Folklor Kurumu” 1630 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 22.11.1972 tarihinde değiştirilerek 02.12.1972 tarihinde yürürlüğe girmesi neticesinde, bu kanunun 53. maddesi hükmüne dayanarak 20.05.1973 de Olağanüstü Genel Kurul yaparak yeniden tüzük tadilatına gitmiştir. Tüzük Tadil Kongresinde kanunun 53. maddesi hükmüne dayanarak “FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ” adını almıştır.

Folklor Kurumu kurulduğu tarihten itibaren en geniş örgütlenme biçimiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda çok sayıda kişiye hitap etmektedir. Her yaş grubundan katılımcılarını, katılım alanlarına göre yönlendirmekte, yetiştirmektedir.

“Sosyal sorumluluk projeleri” üretmekte, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmalar yapmaktadır.

Folklor Kurumu’nun yaptığı yaygın eğitim çoğu zaman örgün eğitim sisteminin yarattığı boşluğu doldurmakta, eksiklikleri gidermektedir. Çoğu zaman örgün eğitimle bütünleşmeyi sağlamaktadır.