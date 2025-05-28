Denizliler İçin Duyurdu! Tavas Makası- Serinhisar Bağlantı Yolu Ulaşıma Açıldı

AKP Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, sosyal medya hesabından Tavas makası – Serinhisar bağlantı yolunun ulaşıma açıldığını açıkladı. Subaşıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli Denizlili hemşerilerimiz. Ramazan Bayramı öncesinde Cankurtaran yolunu açmıştık. Şimdi de Tavas makası, Serinhisar bağlantı yolunu açıyoruz. Bizler sözlerini unutanlardan değiliz. Kurban Bayramı’nda da yolun açık Denizli. Hayırlı olsun.

Kaynak: İHA