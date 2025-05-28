Denizliler İçin Duyurdu! Tavas Makası- Serinhisar Bağlantı Yolu Ulaşıma Açıldı

Türkiye’nin önemli turizm rotalarından olan Denizli – Antalya ve Denizli – Muğla karayolunun kesiminde bulunan Tavas – Serinhisar makasında son çalışmalar tamamlandı. Yol kullanıma açıldı.

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Denizliler İçin Duyurdu! Tavas Makası- Serinhisar Bağlantı Yolu Ulaşıma Açıldı

AKP Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, sosyal medya hesabından Tavas makası – Serinhisar bağlantı yolunun ulaşıma açıldığını açıkladı. Subaşıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli Denizlili hemşerilerimiz. Ramazan Bayramı öncesinde Cankurtaran yolunu açmıştık. Şimdi de Tavas makası, Serinhisar bağlantı yolunu açıyoruz. Bizler sözlerini unutanlardan değiliz. Kurban Bayramı’nda da yolun açık Denizli. Hayırlı olsun.

Denizliler İçin Duyurdu! Tavas Makası- Serinhisar Bağlantı Yolu Ulaşıma Açıldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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