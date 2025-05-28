Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Heyetiyle Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası Türkiye Direktörü Sayın Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İstihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma alanlarımızı ilgilendiren birçok alanda geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını ve projeleri ele aldık" diye yazdı.

Kaynak: DHA