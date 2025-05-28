Samsun Adliyesi'nde Tansiyon Yükseldi! Taraflar Birbirine Girdi
Samsun Adliyesi’nde hareketli anlar yaşandı. 2'si tutuklu 5 kişinin yargılandığı yağma davasının duruşmasında taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansıdı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir yağma davası duruşmasında ortalık karıştı. Mahkeme tutuklu yargılanan T.K. ile N.C.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Mahkeme çıkışında adliye girişinin önünde taraflar arasındaki tartışma büyüdü kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanarak adliye polis noktasına götürüldü. Kişilere idari para cezası uygulanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Kaynak: İHA
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