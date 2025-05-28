Samsun Adliyesi'nde Tansiyon Yükseldi! Taraflar Birbirine Girdi

Samsun Adliyesi’nde hareketli anlar yaşandı. 2'si tutuklu 5 kişinin yargılandığı yağma davasının duruşmasında taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansıdı.

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Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir yağma davası duruşmasında ortalık karıştı. Mahkeme tutuklu yargılanan T.K. ile N.C.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Samsun Adliyesi'nde Tansiyon Yükseldi! Taraflar Birbirine Girdi - Resim : 1

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Mahkeme çıkışında adliye girişinin önünde taraflar arasındaki tartışma büyüdü kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanarak adliye polis noktasına götürüldü. Kişilere idari para cezası uygulanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA

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