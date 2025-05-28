Ali Yerlikaya Acı Haberi Duyurdu! Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Asayiş Timi Komutanı olarak görev yapan 34 yaşındaki Jandarma Astsubay Emre Polat, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsı yakalamak amacıyla Culuk Mahallesi’nde yürütülen operasyon sırasında eğimli arazide dengesini kaybederek düştü. Başını kayalıklara çarpan Emre Polat ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay sonrası saat 14.00 civarında Haymana Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Jandarma Astsubay Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Acı haberi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. X hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre POLAT, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

Yerlikaya, "Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Sivas nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Astsubay Emre Polat'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Polat, memleketinde düzenlenecek törenin ardından şehitlikte toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi