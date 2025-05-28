Şanlıurfa'da Kanalda Kaybolan Ali 3 Gündür Aranıyor

Şanlıurfa’da kanala giren akıntıya kapılan 13 yaşındaki Ahmet Ali’yi arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti. Minik Ali, akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 22 kilometre ilerisinde bulunan Çamlıdere mevkisinde arandı.

Şanlıurfa'da Kanalda Kaybolan Ali 3 Gündür Aranıyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde sulama kanalına giren 13 yaşındaki Ahmet Ali akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da Kanalda Kaybolan Ali 3 Gündür Aranıyor - Resim : 1

3 GÜNDÜR ARANIYOR

Ekipler, Ali’nin akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 22 kilometre ilerisinde bulunan Çamlıdere mevkisinde su altından ve su yüzeyinden arama çalışmasını sürdürüyor. 3 gündür devam eden çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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