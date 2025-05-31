Suavi Dolandırıcıların Hedefi Oldu! Neye Uğradığını Şaşırdı, Soluğu Adliyede Aldı

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Suavi, internette gördüğü bir ilan aracılığıyla piyano satın almak istedi. İlan sahibinden ürünle ilgili detaylı bilgi alan sanatçı, müzik aletini almaya karar verdi ve piyano için 20 bin TL ödeme yaptı.

KARGO BEKLERKEN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Ücretin ödenmesinin ardından ürünün kargolanmasını beklemeye başlayan Suavi, belirtilen sürede piyanoya ulaşamayınca şüphelenerek ilan sahibiyle tekrar iletişim kurmak istedi. Ancak kişiye bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Mağduriyetini belgeleyen sanatçı, İstanbul Adliyesi’ne giderek dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadesinde, internet üzerinden gördüğü ilan aracılığıyla piyano satın almak istediğini, satıcıyla görüştükten sonra 20 bin TL’yi banka yoluyla gönderdiğini ancak daha sonra kişiye ulaşamadığını anlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah