Icardi’nin Aşkı Suarez'den İstanbul Çıkarması: Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez, İstanbul’daki tatilini dopdolu geçiriyor. Arjantinli model ve oyuncu Suarez, Ayasofya Camii ziyaretinin ardından Dolmabahçe Sarayı’nda çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞKLARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Uzun süredir magazin dünyasında sıkça konuşulan Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. China Suarez ile yaşadığı romantik birliktelik, ikilinin sosyal medyada paylaştığı samimi fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

PAYLAŞIMLARA BEĞENİ YAĞDI

Çift, daha önce İtalya’nın Milano kentinde Duomo Katedrali önünde verdikleri pozla da gündem olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu ve 33 yaşındaki sevgilisinin ilişkisi, takipçileri tarafından beğeniyle karşılanıyor.

İstanbul’un tarihi güzellikleri arasında zaman geçiren Suarez, özellikle Dolmabahçe Sarayı ziyaretiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çocukları Rufina, Magnolia ve Amancio ile yaptığı geziden paylaştığı karelerle sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.