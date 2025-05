Tutkulu Aşk İntikam Savaşına Dönüştü: Icardi'nin Nişanlanmasına Wanda Nara'dan Yanıt

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2022 yılında sarı-kırmızılı kulübe ilk adım attığı andan beri yalnızca başarılı performansıyla futbol dünyasına damga vurmakla kalmadı, yaklaşık 10 yıl bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı eşi Wanda Nara ile olan skandallarıyla da magazin gündeminden düşmedi. İki kız çocuğu sahibi olduğu televizyon yıldızı Wanda Nara ile birbirlerini devamlı aldattıkları iddialarıyla çok konuşulan yıldız santrafor, geçen yıl boşanma kararı alarak bu sancılı süreci noktalamak için hamle yaptı.

2024 yılında ayrılarak farklı yollardan yürüyeceklerini açıklayan ünlü çiftten 32 yaşındaki Icardi, Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile ilişki yaşamaya başlarken, Wanda Nara da genç rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyadan devamlı birbirlerine gönderme yapan ve çocuklarının velayeti ile ilgili sık sık anlaşmazlık yaşayan ikili, kendilerini yeniden bir kaosun içinde buldu.

'HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİYORUM'

Wanda Nara, Instagram hesabından art arda fotoğraflar paylaştığı 25 yaşındaki rapçi sevgilisiyle ayrıldığını ilan ederken, Mauro Icardi tarafında ise işler yolunda gözüküyordu. China Suarez ile mutluluk pozlarını devamlı takipçileriyle paylaşan Arjantinli golcü, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sevgilisiyle nişanlandığını açıkladı. Wanda Nara ise yine çarpıcı açıklamalarla Icardi'ye yanıt verdi.

38 yaşındaki Arjantinli televizyon yıldızı, sosyal medya hesabından son olarak kızıyla birlikte bir paylaşım yapıp altına "Hayat devam ediyor, ben bazen güçlü olamıyorum ama her zaman her şeyin üstesinden geliyorum" ifadesini not düştü. Nara'nın Instagram takipçileri, beğeni ve yorum yağan bu göndermeli paylaşımın, Mauro Icardi ve China Suárez'in nişanlanmasıyla ilgili olduğunu düşündükleri yorumlarını yaptı.