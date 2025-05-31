Okan Buruk Aşkta da Kazandı! Şampiyonluk Kutlamasındaki Bu Detay Sosyal Medyayı Salladı: 'The Winner One'

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, sezonun son maçını dün akşam Başakşehir ile oynadı. RAMS Park'ta rakibini 2-0 sıfır mağlup eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye kupası ile kapattıkları sezonu, maçın ardından stadyumda bir kez daha kutladı. Yenikapı'da geçtiğimiz hafta düzenlenen görkemli kutlama töreninin ardından hem taraftarlarına hem kulüpten ayrılan oyunculara evlerinde de veda eden takım, gece boyunca eğlendi.

Takımın 14 yıllık kalecisi kaptan Fernando Muslera ve tecrübeli futbolcu Dries Mertens'in vedasının çok konuşulduğu gecede, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da duygusal anlar yaşadı. Oyuncularıyla vedalaşan 51 yaşındaki teknik adam, kutlamada sahneye çağrıldığında ailesiyle birlikte gelmesiyle de sosyal medyada gündem oldu.

DOĞUM GÜNÜNE DE GİTMİŞTİ

Okan Buruk, sahneye geçen yıl boşandığı eski eşi Nihan Akkuş ve oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte çıktı. 2024 yılının kış aylarında yollarını ayırdığı eski eşiyle beraber boy göstermesi "barışma" dedikodularını tekrar alevlendirdi. Geçtiğimiz yaz modacı Nihan Akkuş'un doğum günü partisine katılan, daha sonra da birlikte yemek yerken görülen Okan Buruk, eski eşiyle yeniden bir araya geldiği haberlerini hep yanıtsız bırakmıştı.

'THE WINNER ONE'

Sosyal medya kullanıcıları, eski eşlerin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçı sonrasında da birlikte eğlendiğini hatırlatarak çok sık yan yana görüntülenmeye başladıklarına dikkat çekti. Eski eşiyle yeniden birlikte oldukları iddiaları güçlenen Okan Buruk için sarı-kırmızılı taraftarlar, "The Winner One" ve "Hocam aşkta da kazandı" gibi yorumlarda bulundu. Okan Buruk'un adı uzun süre sosyal medya gündeminde yer aldı.