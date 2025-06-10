Cengiz Aytmatov, Vefatının 17. Yılında Unutulmadı

Kırgız edebiyatının önemli temsilcisi yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı.

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Cengiz Aytmatov, Vefatının 17. Yılında Unutulmadı
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Ata-Beyit (Babaların Mezarlığı) olarak adlandırılan Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde bu yıl şubat ayında Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Ankara'da kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal da katıldı.

Yazarın ailesi, meslektaşları, sevenlerinin ve bugün yapılacak "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumunun katılımcılarının yer aldığı anma etkinliğinde, Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Özbekistan'dan milletvekili Akmal Saidov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov da bulundu.

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nin ziyaretçileri 1938'de gizlice kurşuna dizilen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov'un da aralarında bulunduğu 138 Kırgız aydının mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Ziyaretçiler, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde yer alan Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen "Ürkün" anıtına da çelenk bıraktı.

Daha sonra Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çiçek bırakıldı ardından Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov ​​​​​​​tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaynak: AA

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