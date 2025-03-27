Fazıl Say: İÜ Devlet Konservatuvarı’nda 50 Akademisyen Açığa Alındı

Sanatçı Fazıl Say, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığını aktardı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Fazıl Say: İÜ Devlet Konservatuvarı’nda 50 Akademisyen Açığa Alındı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edildi.

Sanatçı Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say: İÜ Devlet Konservatuvarı’nda 50 Akademisyen Açığa Alındı - Resim : 1

Fazıl Say'ın açıklaması şöyle:

"Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok. Neden? Niçin? Bilmiyoruz. İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde. Neler oluyor anlamak istiyoruz. Elbette ki konuyla ilgili tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz. İ.Ü. Konservatuvar Müzik bölümünden 50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü. Konservatuvar demek ‘çokseslilik’ demek. Şu aşamada değerli müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim. Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz."

İstanbul Üniversitesi'nden iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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