'50 Akademisyen Açığa Alındı' İddiasına İstanbul Üniversitesi'nden Yalanlama

Sanatçı Fazıl Say, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığını iddia etmişti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Açıklamada, "Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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'50 Akademisyen Açığa Alındı' İddiasına İstanbul Üniversitesi'nden Yalanlama

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edilmişti. Sanatçı Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil" ifadelerini kullanmıştı.

'KADROLU OLMAYAN AÇIĞA ALINAMAZ'

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya İstanbul Üniversitesi tarafından Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan akademisyenlere yönelik herhangi bir açığa alma işleminin gerçekleştirilmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için öncelikle kadrolu olarak görev yapıyor olması gerekmektedir. Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Üniversite dışından ders saati ücreti karşılığında veya süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının, çeşitli nedenlerle görevlerinin sona erebildiği belirtilen açıklamada, bu durumun kadro dışı eğitimcilerle ilgili olağan bir süreç olduğu ifade edildi. Konservatuvar yönetimi, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Fazıl Say: İÜ Devlet Konservatuvarı’nda 50 Akademisyen Açığa AlındıFazıl Say: İÜ Devlet Konservatuvarı’nda 50 Akademisyen Açığa AlındıGüncel

Kaynak: ANKA

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