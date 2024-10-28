Fazıl Say ve İzzet Çapa Arasında 'Sanat Pahalılığı' Tartışması: 'Açık Havada Yürü, Beynine Kan Gitsin'

Bu yıl 19'uncu edisyonu sanatseverlerle buluşan Contemporary İstanbul sergisinin giriş fiyatları gündem oldu. Fiyatlara bir tepki de şair ve yazar Birhan Keskin'den geldi. Keskin, "Contemporary İstanbul giriş ücreti 1250. Öğrenci girişi 850. Sanat züppe olamaz. Demek ki sadece zenginler arasında sizin sanatınız" ifadelerini kullandı.

İZZET ÇAPA'DAN DESTEK

Birhan Keskin'e ünlü işletmeci İzzet Çapa'dan destek geldi. Keskin'in paylaşımını alıntılayan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Birhan Keskin… Şiirlerinin hayranıyım… ‘Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var…’ Bir duygu daha naif, daha rafine ve daha çarpıcı nasıl ifade edilebilir… Neyse meselemiz o değil… Eğer Birhan fiyatlara böyle tepki gösteriyorsa… Bir tepki benden olsun fikrine karınca kararınca… Sesi daha çok duyulsun…"

FAZIL SAY'DAN SERT TEPKİ

Çapa'nın paylaşımına Fazıl Say'dan sert yanıt geldi. Fazıl Say, "Contemporary'yi geçtim de sizin Cahide'de bir kişi gecede kaç tl bırakıyor acaba İzzet bey? -adam başı 5000? 10.000? Cevaplayın?? Birhan Keskin çok değerli bir şair, ama bu değerli şair ile tanışmak için incecik 4 kitabını alsanız maalesef yine bu rakam çıkıyor… ben de bilemedim? Siz açıklayın? Amerika'dan?" ifadelerini kullandı.

Sahibi olduğu Cahide'yi devrettiğini söyleyen işletmeci İzzet Çapa da Fazıl Say'ın Contemporary İstanbul gibi sanat sergisiyle özel bir eğlence mekanını karşılaştırmasına öfkelendi.

'BİRAZ BEYNİNE KAN GİTSİN'

İzzet Çapa, Fazıl Say'a şu ifadelerle yanıt verdi:

"Fazıl yazıma cevap vermiş.... Contemporary'deki fahiş fiyatları eleştiren Birhan Keskin yazısına yaptığım yorumun altında duruyor söyledikleri... Yahu Fazıl bir kere Cahide'yle, Contemporary Sergisini mukayese etmek... Hangi akla hizmet etmektir be kardeşim... Biri, parası olanın tüketeceği lüks eğlence, öteki özellikle de gençlere elzem sanat sergisi.... Aynca bundan sonra bana Cahide'yle gelme çünkü aylar önce devrettim kardeşim mekanı... Hani şu iki şeyi sen aynı kefeye koyup bana laf ediyorsan, biz bu işin eğitimini almamışlara doğrusunu nasıl anlatacağız artık orasını da Allah bilir... Belli sen bana sataşmayı seviyorsun da... Türkiye'nin en lüks eğlence mekanı Cahide'yle, bir sanat sergisini karşılaştıran kafaya benim verecek cevabım yok... Hadi git işine ya Fazıl... Çık açık havada yürü de biraz beynine kan gitsin... Kitabın değerini de tutmuş, kalınlığıyla ifade etmeye çalışmışsın... Fazıl sen vallahi şaşırmışsın... Seni Birhan'a havale ediyorum..."