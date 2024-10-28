CHP 5 Yıl Önce Başvurmuştu! AYM Anayasa’ya Aykırılığı Kabul Etti

2019 tarihli ve (27) sayılı bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne yönelik CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru, Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı hükümlerin iptal edilmesine karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı X'te paylaştığı gönderiyle açıkladı.