CHP 5 Yıl Önce Başvurmuştu! AYM Anayasa’ya Aykırılığı Kabul Etti
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’nin 5 yıl önce Anayasa Mahkemesine başvurduğu Cumhurbaşkanlığı Korumasının yetkilerini de içeren bazı kararnamelerin sonuçlandığını duyurdu. Günaydın, kararlarının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi.
2019 tarihli ve (27) sayılı bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne yönelik CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru, Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı hükümlerin iptal edilmesine karar verdi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı X'te paylaştığı gönderiyle açıkladı.
CHP Grubumuzun başvurusu üzerine AYM; CB Koruma Gn Md’nün kontrol, arama, trafiği yönlendirme,— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) October 28, 2024
Sağlık Bakanlığı’nın vereceği ruhsat karşılığında ücret talep etme yetkilerinin,
Kanun yerine CBK ile düzenlenmesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
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