CHP 5 Yıl Önce Başvurmuştu! AYM Anayasa’ya Aykırılığı Kabul Etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’nin 5 yıl önce Anayasa Mahkemesine başvurduğu Cumhurbaşkanlığı Korumasının yetkilerini de içeren bazı kararnamelerin sonuçlandığını duyurdu. Günaydın, kararlarının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi.

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CHP 5 Yıl Önce Başvurmuştu! AYM Anayasa’ya Aykırılığı Kabul Etti

2019 tarihli ve (27) sayılı bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne yönelik CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru, Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı hükümlerin iptal edilmesine karar verdi.

CHP 5 Yıl Önce Başvurmuştu! AYM Anayasa’ya Aykırılığı Kabul Etti - Resim : 1

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı X'te paylaştığı gönderiyle açıkladı.

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