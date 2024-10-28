Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Sis, Pus, Rüzgar Hepsi Birden Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 6°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık