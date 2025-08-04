Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor

Yeni yıl öncesi araç almak isteyenler dikkat! Beklenen liste sonunda çıktı. Bu modelleri satın alanlar sanayi yüzü görmüyor. 2025 yılında Türkiye'de Ocak-Temmuz ayları arasında en çok satış yapan otomobil markaları da belli oldu. Peki en çok satan araç modelleri hangileri? İşte 2025 yılında en çok satan otomobil markaları...

Kaynak: AA

Otomobil Türkiye
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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 1

2025 yılında araç sahibi olmanın hayalini kuranlara beklenen haber geldi. Bu listeye bakamadan sakın araç almayın. 2025 yılında sürücüler tarafından en çok tercih edilen markalar tek tek belli oldu. Bu modeller sanayi yüzü bile görmüyor.

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 2

Milyonlarca sürücü araç sahibi olmanın hayalini kurmakta. Peki 2025 yılında hangi markalar tercih ediliyor? Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk yedi ayına (Ocak-Temmuz) ait otomotiv satış verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında büyüyerek 715.695 adet satış rakamına ulaştı. Otomobil satışları 572.198 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise 143.497 adede yükseldi.

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 3

İŞTE 2025 YILINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ

10. CITROEN

Adet: 22 bin 533

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 4

9. SKODA

Adet: 23 bin 359

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 5

8. OPEL

Adet: 24 bin 797

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 6

7. BYD

Adet: 29 bin 284

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 7

6. PEUGEOT

Adet: 34 bin 66 adet

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 8

5. HYUNDAI

Adet: 35 bin 658

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 9

4. FIAT

Adet: 40 bin 473

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 10

3. VOLKSWAGEN

Adet: 42 bin 43

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 11

2. TOYOTA

Adet: 42 bin 155

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Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor - Resim: 12

1. RENAULT

Adet: 64 bin 578

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