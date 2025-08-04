Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor
Yeni yıl öncesi araç almak isteyenler dikkat! Beklenen liste sonunda çıktı. Bu modelleri satın alanlar sanayi yüzü görmüyor. 2025 yılında Türkiye'de Ocak-Temmuz ayları arasında en çok satış yapan otomobil markaları da belli oldu. Peki en çok satan araç modelleri hangileri? İşte 2025 yılında en çok satan otomobil markaları...
Kaynak: AA
2025 yılında araç sahibi olmanın hayalini kuranlara beklenen haber geldi. Bu listeye bakamadan sakın araç almayın. 2025 yılında sürücüler tarafından en çok tercih edilen markalar tek tek belli oldu. Bu modeller sanayi yüzü bile görmüyor.
Milyonlarca sürücü araç sahibi olmanın hayalini kurmakta. Peki 2025 yılında hangi markalar tercih ediliyor? Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk yedi ayına (Ocak-Temmuz) ait otomotiv satış verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında büyüyerek 715.695 adet satış rakamına ulaştı. Otomobil satışları 572.198 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise 143.497 adede yükseldi.
İŞTE 2025 YILINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ
10. CITROEN
Adet: 22 bin 533
9. SKODA
Adet: 23 bin 359
8. OPEL
Adet: 24 bin 797
7. BYD
Adet: 29 bin 284
6. PEUGEOT
Adet: 34 bin 66 adet
5. HYUNDAI
Adet: 35 bin 658
4. FIAT
Adet: 40 bin 473
3. VOLKSWAGEN
Adet: 42 bin 43
2. TOYOTA
Adet: 42 bin 155
1. RENAULT
Adet: 64 bin 578