Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor

Milyonlarca sürücü araç sahibi olmanın hayalini kurmakta. Peki 2025 yılında hangi markalar tercih ediliyor? Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ilk yedi ayına (Ocak-Temmuz) ait otomotiv satış verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında büyüyerek 715.695 adet satış rakamına ulaştı. Otomobil satışları 572.198 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise 143.497 adede yükseldi.