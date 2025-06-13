Ünlü Tiyatrocu Hüseyin Goncagül'den Acı Haber

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Ünlü tiyatro sanatçısı, programcı ve yönetmen Hüseyin Goncagül’ün hayatını kaybettiği bildirildi. Goncagül, çocuklara yönelik çalışmalarıyla biliniyordu. Goncagül’den gelen acı haberi tiyatrocu ve sunucu Burak Sezen duyurdu.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Sezen, "İnna lillahi ve innâa ileyhi raciûn. İnandık ve iman ettik. 30 yıldır elimi hiç bırakmayan, her zor anımda yanına koştuğum canım hocam… Güzel ahlakı, cömertliği ve davasına olan sadakatiyle tanıdığım, gözümün nuru kıymetli hocam Hüseyin Goncagül’ü kaybettik” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül’den gelen acı haberin ardından bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Çocukların, gençlerin sevgili 'Rosebud' öğretmeni, hayatın her anını bin bir yüzüyle sahnelere taşıyan bir sanatçı, kıymetli kardeşimiz Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendine has üslubu ve nahif kişiliğini sanatla buluşturan, güler yüzüyle en çok da çocukların dünyasını güzelleştiren kıymetli bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil ihsan etsin" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Goncagül’ün hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Paylaşımda, "Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da kişisel X hesabında, "Kıymetli Hüseyin Goncagül Ağabeyimiz uçmağa varmış. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun İnşallah” diye yazdı.

Goncagül'ün cenazesi bugün cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA