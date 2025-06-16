Squid Game’in Final Sezonu İçin Son Fragman Yayınlandı

Netflix’in rekor kıran Güney Kore dizisi Squid Game, üçüncü ve final sezonuyla geri dönüyor. Son fragman, Netflix Türkiye’nin X ve YouTube hesaplarında yayınlandı. 27 Haziran’da izleyiciyle buluşacak final sezonu, büyük bir merakla bekleniyor.

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Squid Game’in Final Sezonu İçin Son Fragman Yayınlandı
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Küresel çapta fenomen haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game, üçüncü ve son sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Netflix, dizinin final sezonuna ait son fragmanı Netflix Türkiye’nin X ve YouTube hesapları üzerinden yayınladı. 27 Haziran 2025’te ekranlara gelecek olan final sezonu, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

İlk sezonuyla 265 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix’in en çok izlenen dizisi unvanını elinde bulunduran Squid Game, ikinci sezonuyla da rekorları altüst etmişti. 26 Aralık 2024’te yayınlanan ikinci sezon, sadece dört gün içinde 68 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix tarihindeki en büyük açılışı gerçekleştirmiş ve 92 ülkede en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşmişti.

Final sezonunun fragmanı, hayatta kalma mücadelesinin daha da yoğunlaşacağını ve gerilimin doruklara ulaşacağını müjdeliyor. Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk’un imzasını taşıyan dizi, final sezonuyla izleyicilere unutulmaz bir kapanış vadediyor. 27 Haziran’da yayınlanacak bölümler, dünya genelinde milyonlarca hayran tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

İzlenme Rekorları Kıran Squid Game Dizisinin İkinci Sezon Tarihi Belli Olduİzlenme Rekorları Kıran Squid Game Dizisinin İkinci Sezon Tarihi Belli OlduKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

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