İzlenme Rekorları Kıran Squid Game Dizisinin İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu

Birinci sezonuyla izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi yeni sezonuyla geliyor. Popüler dizi, 26 Aralık 2024'te ikinci sezonuyla dijital platformda olacak.

İzlenme Rekorları Kıran Squid Game Dizisinin İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu - Resim: 1

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game, üç yıllık bir aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla dünya çapında büyük bir etki yaratan dizi, izlenme rakamlarıyla platformda tarih yazmıştı. İlk 28 gününde 1,65 milyardan fazla küresel izlenme saatine ulaşan Squid Game, 100 milyondan fazla Netflix hesabı tarafından izlenen ilk dizi olarak da kayıtlara geçmişti.

Squid Game, mali açıdan zor durumda olan 456 kişinin inanılmaz derecede zengin olabilecekleri gizli bir yarışmaya katılmasını konu alıyor. Ancak bu yarışma, ölümcül oyunlarla dolu bir serüvene dönüşüyor ve katılımcılar hayatta kalmak için mücadele veriyor. Dizinin bu sıra dışı konsepti, izleyicileri ekran başına kilitlemiş ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

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