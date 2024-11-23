İslam Araştırmalarında Çığır Açacak Keşif! Nisa Suresi'nden Yeni Ayetler Ortaya Çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Zayid Ulusal Müzesi çalışanları, tarihin en önemli İslami el yazmalarından 'Mavi Kur'an'da altın varak tabakasının altına gizlenmiş ayetler buldu. İslam araştırmalarında çığır açacak keşifle, Nisa Suresi'nden ayetler multispektral görüntüleme tekniği ile görüldü.
Kaynak: Gerçek Gündem
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayid Ulusal Müzesi'nde yapılan araştırmalar sonucu, İslam dünyası için çok önemli bir belge ortaya çıktı. Tarihin en değerli el yazmalarından Mavi Kur'an'ın altın varak tabakasının altında, Nisa Suresi'nden ayetleri gizlenmiş olarak bulundu.
ÖZEL TEKNİKLE OKUNDU
Kaligrafın yanlış yazımını kapatmak için altın renkli bir yaprak figürünün altında gizlendiği düşünülen ayetler, gözle görülmeyen ve zamanla silinen yazıları ortaya çıkarmak için kullanılan multispektral görüntüleme tekniği ile ortaya çıkarıldı.
KALİGRAFIN İNİSİYATİF ALMASI ÇOK NADİR
Araştırmacılar, kaligrafın kendi insiyatifiyle bu kararı almasının dönemin İslami eserlerinde çok nadir görüldüğünün altını çiziyor.
9. yüzyıl sonu ve 10. yüzyıl başı arasında Kayrevan Müslümanları için oluşturulan el yazması Mavi Kur'an, kutsal kitabın en sanatsal kopyalarından biri kabul ediliyor. İndigo ile boyanıp kuzu derisinden yapılmış parşömen üzerine altın ve gümüş yazı tekniği kullanılarak yazılan Mavi Kur'an yaklaşık 600 sayfadan oluşuyor.
Mavi Kuran'ın 5 sayfası Zayid Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.