İslam Araştırmalarında Çığır Açacak Keşif! Nisa Suresi'nden Yeni Ayetler Ortaya Çıktı

9. yüzyıl sonu ve 10. yüzyıl başı arasında Kayrevan Müslümanları için oluşturulan el yazması Mavi Kur'an, kutsal kitabın en sanatsal kopyalarından biri kabul ediliyor. İndigo ile boyanıp kuzu derisinden yapılmış parşömen üzerine altın ve gümüş yazı tekniği kullanılarak yazılan Mavi Kur'an yaklaşık 600 sayfadan oluşuyor.