Yer: Trabzon... Mağarada Bulundu! 10 Bin Yıllık Gizli Hazine
Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Koskarlı Mağarası'nda yapılan kazılar, bölgedeki ilk yerleşimin 10 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu. Tarih öncesi buluntular ve yüzlerce eserin yer aldığı Trabzon Müzesi, restorasyon sonrası yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı.
Kaynak: İHA
Trabzon’un Düzköy ilçesinde yer alan Koskarlı Mağarası’nda yapılan arkeolojik kazılarda, bölgedeki ilk insan yerleşimlerinin izlerine ulaşıldı. 2024 yılında tamamlanan bu bilimsel çalışmalar sırasında elde edilen çakmak taşı ve obsidyen gibi malzemelerden yapılmış taş aletler, Trabzon’un en az 10 bin yıl önce de yaşam alanı olduğunu gösterdi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi Kostaki Konağı’nda bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Trabzon Müzesi, 2018-2024 yılları arasında restorasyona alınmıştı. Uzun süren bakım ve teşhir düzenlemesinin ardından müze, 30 Mayıs 2025'te yeniden kapılarını açtı.
20. yüzyıl başlarında Rum banker Konstantin Theofilaktos tarafından yaptırılan Kostaki Konağı, mimari zarafeti ve iç mekanlarındaki kalem işi süslemeleriyle dikkat çekiyor. Binanın giriş katı, konağın bir zamanlar nasıl kullanıldığını ve buradaki yaşamı anlatan unsurlarla ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.
Üst kata çıkan ahşap merdivenle ulaşılan birinci katta ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon ziyaretlerine dair belgeler, görseller ve videolar yer alıyor. Bu bölümde aynı zamanda erken Cumhuriyet döneminin önemli Trabzonlu simalarına dair bilgiler de paylaşılıyor.
Müze, kentin zanaat mirasını yaşatmak amacıyla bakırcılık, çömlekçilik ve kuyumculuk gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarına da yer ayırmış durumda. Ziyaretçiler bu alanlarda Trabzon’un etnografik zenginliğini yakından görebiliyor.
Kostaki Konağı’nın bahçesinden girilen Arkeoloji Salonu ise ziyaretçileri tarih öncesinden Osmanlı’ya uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. İlk girişte yer alan zaman çizelgesi, Trabzon ve çevresinde yaşamış uygarlıkları kronolojik olarak tanıtıyor.
Arkeoloji salonunun odalarında prehistorik dönemden antik Yunan ve Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar farklı dönemlere ait arkeolojik eserler yer alıyor. Antik dönemde Trabzon’daki günlük yaşam ve denizcilik kültürü, canlandırmalarla ziyaretçilere aktarılıyor.
Müzenin dikkat çeken bir başka yeniliği ise çocuklar için hazırlanan interaktif “eğlen ve öğren” odası. Ayrıca Trabzon Kalesi’nde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan eserler de burada ilk kez sergilenmeye başlandı.
Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak, müzeye açıldığı günden bu yana 3 binden fazla ziyaretçinin geldiğini belirtti. “Akçakale’nin restorasyonuna yönelik arkeolojik çalışmalar çerçevesinde 2012-2022 yıllarında Bizans sırrı kase parçaları, tezgah ağırlığı, metal bilezikler, burgulu iğne, mühür, sikke ve daha birçok küçük buluntu ele geçirilerek Trabzon Müzesi’nde sergilenmektedir,” dedi.
10 BİN YILLIK HAZİNE
Alnıak ayrıca Koskarlı Mağarası'ndaki bulguların önemine de dikkat çekerek, "Trabzon ili Düzköy sınırları içerisinde yer alan Koskarlı Mağarasında 2024 yılında başlattığımız bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında müzeye kazandırdığımız çakmak taşı ve obsidyen gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş aletler Trabzon’un ilk meskunlarının 10 bin yıl önce mağara tipi yerlerde yaşadığını ortaya koymuştur. Buluntular yeni açılan müzemizde yerini almıştır" ifadelerini kullandı.