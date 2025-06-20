Yer: Trabzon... Mağarada Bulundu! 10 Bin Yıllık Gizli Hazine

Arkeoloji salonunun odalarında prehistorik dönemden antik Yunan ve Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar farklı dönemlere ait arkeolojik eserler yer alıyor. Antik dönemde Trabzon’daki günlük yaşam ve denizcilik kültürü, canlandırmalarla ziyaretçilere aktarılıyor.

Müzenin dikkat çeken bir başka yeniliği ise çocuklar için hazırlanan interaktif “eğlen ve öğren” odası. Ayrıca Trabzon Kalesi’nde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan eserler de burada ilk kez sergilenmeye başlandı.