Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri...

Sinema ve eğlence sektörünün nabzını tutan Collider, yıl sonuna yaklaşırken bu yıl boyunca büyük eleştiri alan veya gişede çakılan filmleri derledi. İşte platforma göre yılın "en kötü" filmleri...

Kaynak: Haber Merkezi

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 1

10. Megalopolis

"Baba" (Godfather) serisinin efsanevi yönetmeni Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen son filmi hayal kırıklığı yarattı.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 2

9. Madame Web

Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor ve Adam Scott gibi isimlerin rol aldığı film, gişede başarısız olurken eleştirmenlerden de sert yorumlar aldı.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 3

8. Back to Black

Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden ikonik şarkıcı Amy Winehouse’un yaşamını anlatan "Back To Black" filmi, sanatçının hayranları tarafından tepki çekerken, birçok yönü sorunlu bulundu.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 4

7. Megamind vs. the Doom Syndicate

Bu yıl seyirciyi hayal kırıklığına uğratan işlerden olan film, Letterboxd derecelendirmelerine göre de 2024'ün en kötü filmi oldu.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 5

6. Miller's Girl

Martin Freeman ile Jenna Ortega'nın başrollerini üstlendiği film, bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanırken, pek çok yönden eleştirildi.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 6

5. Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

Süper kahraman filmleriyle tanınan yönetmen Zack Snyder'ın filmi izleyiciden geçer not alamadı.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 7

4. Venom: The Last Dance

Tom Hardy'nin gişede fırtınalar estirdiği Venom serisinin üçüncü devam filmi hem gişede beklenti altında kaldı, hem de seyirciyi memnun edemedi.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 8

3. The Crow

90'ların ikonik filmi The Crow'un Bill Skarsgard performansıyla yeniden çevrimi hayal kırıklığı yarattı.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 9

2. Argylle: Gizli Casus

Henry Cavill ile Dua Lipa'nın rol aldığı, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın maceralarını anlatan film büyük eleştiri aldı.

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Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri... - Resim: 10

1. Joker: Folie à Deux

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı Joker'in devam filmi izleyiciye kendini sevdiremedi. Ünlü çizgi roman karakterinin hayranları filme ateş püskürdü.

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