Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri...
Sinema ve eğlence sektörünün nabzını tutan Collider, yıl sonuna yaklaşırken bu yıl boyunca büyük eleştiri alan veya gişede çakılan filmleri derledi. İşte platforma göre yılın "en kötü" filmleri...
Kaynak: Haber Merkezi
10. Megalopolis
"Baba" (Godfather) serisinin efsanevi yönetmeni Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen son filmi hayal kırıklığı yarattı.
9. Madame Web
Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor ve Adam Scott gibi isimlerin rol aldığı film, gişede başarısız olurken eleştirmenlerden de sert yorumlar aldı.
8. Back to Black
Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden ikonik şarkıcı Amy Winehouse’un yaşamını anlatan "Back To Black" filmi, sanatçının hayranları tarafından tepki çekerken, birçok yönü sorunlu bulundu.
7. Megamind vs. the Doom Syndicate
Bu yıl seyirciyi hayal kırıklığına uğratan işlerden olan film, Letterboxd derecelendirmelerine göre de 2024'ün en kötü filmi oldu.
6. Miller's Girl
Martin Freeman ile Jenna Ortega'nın başrollerini üstlendiği film, bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanırken, pek çok yönden eleştirildi.
5. Rebel Moon – Part Two: The Scargiver
Süper kahraman filmleriyle tanınan yönetmen Zack Snyder'ın filmi izleyiciden geçer not alamadı.
4. Venom: The Last Dance
Tom Hardy'nin gişede fırtınalar estirdiği Venom serisinin üçüncü devam filmi hem gişede beklenti altında kaldı, hem de seyirciyi memnun edemedi.
3. The Crow
90'ların ikonik filmi The Crow'un Bill Skarsgard performansıyla yeniden çevrimi hayal kırıklığı yarattı.
2. Argylle: Gizli Casus
Henry Cavill ile Dua Lipa'nın rol aldığı, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın maceralarını anlatan film büyük eleştiri aldı.
1. Joker: Folie à Deux
Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı Joker'in devam filmi izleyiciye kendini sevdiremedi. Ünlü çizgi roman karakterinin hayranları filme ateş püskürdü.