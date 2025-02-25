Mustafa Keser: Hayatım Film Olursa Beni O Oynasın
Kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Mustafa Keser, eğer hayatı filme uyarlanırsa kendisini Olgun Şimşek’in canlandırmasını istediğini söyledi.
Kaynak: Snob Magazin
Ünlü halk müziği sanatçısı Mustafa Keser, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından kansere yakalandığını öğrendi. 79 yaşındaki sanatçı, eşinin de kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Sağlık durumum gayet iyi, hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.
Snob Magazin'in haberine göre Kıbrıs’ta konser veren Keser, sağlık durumu hakkında konuşarak, prostat kanseri teşhisi konulduğunu ancak şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sanatçı, "Bu durumun duyulmasını istemedim, ben öyle anlatacak biri değilim. Ama korkulacak bir şey yok, tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"OLGUN ŞİMŞEK OYNASIN"
Hayatının filme uyarlanmasıyla ilgili soruya ise "Bizim hayatımız tek bir filme sığmaz, benim hayatımdan 10 tane film çıkar" yanıtını veren Keser, kendisini beyazperdede canlandırmasını istediği ismin Olgun Şimşek olduğunu belirtti. "Olgun’un oynamasını isterim, tam biçilmiş kaftan. Beni her zaman dinlemeye gelir, sahneye de çıkmışlığı vardır" dedi.