Mustafa Keser: Hayatım Film Olursa Beni O Oynasın

Snob Magazin'in haberine göre Kıbrıs’ta konser veren Keser, sağlık durumu hakkında konuşarak, prostat kanseri teşhisi konulduğunu ancak şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sanatçı, "Bu durumun duyulmasını istemedim, ben öyle anlatacak biri değilim. Ama korkulacak bir şey yok, tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.