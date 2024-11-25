Troya Müzesi'nde Kadına Şiddete Dikkat Çekildi: Polyksena Lahti Siyaha Büründü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Troya Müzesi'nde dikkat çeken bir etkinlik yapıldı. Troya Kralı Priamos ile Kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği Polyksena Lahti siyah örtüyle kapatıldı.
Kaynak: İHA
Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı.
Kaynak: İHA