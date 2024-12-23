Çukurova'nın Efes'inde Müthiş Keşif! Bilinenden de Eski, Ekipler Hayrete Düştü

Kubaba’ya ait olduğunu düşünülen tapınağın hemen yanında tarihi daha eskilere giden kaya kült alanının tespit edilmesi, çok heyecan verici ve muhteşem bir keşif olduğunu söyleyen Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar 'Geleceğe Miras Projesi' yoluyla desteklenmektedir. 2023 yılı kazı çalışmalarında Arkaik Dönem ait bir tapınak keşfedilmiş, ulusal ve ulusal arası basında oldukça geniş yer almıştı. Türkiye'de arkeolojik keşiflerde üçüncü sırada, Avrupa'da ise altıncı sırada yer almıştı."