Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya!

Kızıldeniz'in su altındaki renkli dünyası Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın objektifine yansıdı. Ortaya birbirinden güzel görüntüler çıktı.

Kaynak: AA

Kızıldeniz
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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 1

Afrika ve Asya kıtaları arasında yer alan Kızıldeniz'deki renkli su altı dünyası kameralara yansıdı. Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan denizin altındaki büyülü dünyayı gece görüntüledi.

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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 2

Kızıldeniz, stratejik ve tarihi öneminin yanı sıra eşsiz canlı çeşitliliğiyle hem bilim dünyası hem de dalış turizmi için eşi benzeri olmayan bir yer olarak dikkati çekiyor.

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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 3

Dalış literatüründe de özel bir öneme sahip olan ve uzmanlık gerektiren gece dalışı sayesinde gündüz dalışlarında görülemeyen birçok balık ve canlı türü kayıt altına alınabiliyor.

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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 4

Ceylan da Kızıldeniz'in farklı bölgelerinde yaptığı gece dalışlarında renkli su altı dünyasını görüntüledi.

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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 5

Dalışta iskorpit, ateş mercanı, müren balığı, aslan balığı, balon balığı, taş balığı ve papağan balığı gibi farklı türlerin yaşamları kayıt altına alındı.

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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 6

Mercan resiflerinin etrafında yüzen balıklar izlemeye değer görüntüler oluşturdu.

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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 7
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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 8
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Kızıldeniz'de Görüntülendi: Suyun Altında Bambaşka Dünya! - Resim: 9
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