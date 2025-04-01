Volkan Konak'a Neden 'Kuzeyin Oğlu' Deniyor? Hikayesi Ortaya Çıktı

Karadeniz müziğine kattığı özgün yorumla halkın sevgisini kazanan sanatçıya, halk arasında "Kuzeyin Oğlu" denilmeye başlandı ve bu ünvan onun kimliği haline geldi. Konak, bu lakabın isim babasının da yine Orhan Gencebay olduğunu söylemişti.